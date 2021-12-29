Полицейские Владимирской области спасли 74-летнюю пенсионерку из горящего дома

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Двое сотрудников полиции спасли пенсионерку из горящего дома, сообщили в пресс-службе областной полиции. Около двух часов ночи сотрудники ДПС из полиции Меленковского района Александр Сидоров и Сергей Мазуров находились в районе деревни Кесово. Полицейские заметили, что из окон одного дома на центральной улице валит дым.

Когда они подъехали к зданию, к ним подбежала местная жительница и рассказала, что в доме находится 74-летняя пенсионерка. Дверь в дом, закрыта. Поскольку открыть входную дверь инспекторы не смогли, то вместе с прибывшими на помощь двумя местными жителями они её взломали. К этому времени огонь уже перекинулся на внешнюю обшивку дома. Внутри дома полицейские увидели на полу пожилую женщину. Они вынесли ее на улицу и посадили в патрульный автомобиль, чтобы женщина не замёрзла. Прибывшие сотрудники МЧС на месте оказали пенсионерке кислородную терапию и потушили пожар. Затем медработники госпитализировали женщину в больницу.

Установлено, что пожар начался вследствие короткого замыкания, произошедшего из-за неисправности холодильника.