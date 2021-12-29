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Общество29 декабря 2021 7:24

В Ковровском районе отремонтировали Дом культуры

На ремонт было потрачено больше 10 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В Ковровском районе после капитального ремонта открылся Дом культуры. На капремонт было направлено около 10,4 миллиона рублей.

В Доме культуры отремонтированы актовый зал, первый этаж здания, произведён капитальный ремонт кровли, для актового и дискотечного залов приобретено сценическое, звуковое и световое оборудование, в также мебель для зрительного зала.

Дом культуры успешно работает по широкому спектру направлений культурно-досуговой деятельности и имеет большой опыт в проведении мероприятий разного уровня. В ДК свои творческие возможности и культурные запросы могут реализовать все возрастные категории жителей посёлка Достижение, а также деревень Гостюхино, Конабьево и села Осипово.