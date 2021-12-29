Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 6:42

В Собинке ликвидирован пожар в торговом павильоне

ЧП произошло около пяти часов утра 29 декабря на улице Базарной
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.20 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем павильоне у дома №3 по улице Базарной. На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах.

К моменту прибытия расчетов из-под крыши торгового павильона валил дым. Пожарные приступили к тушению и ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра, не дав огню разойтись.

Никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.