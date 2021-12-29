В Собинке ликвидирован пожар в торговом павильоне

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.20 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем павильоне у дома №3 по улице Базарной. На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах.

К моменту прибытия расчетов из-под крыши торгового павильона валил дым. Пожарные приступили к тушению и ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра, не дав огню разойтись.

Никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.