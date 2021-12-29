Владимирские спасатели присоединятся к акции "Елка желаний"

Немало детей по всей стране мечтают окунуться в профессию пожарного, побывать в настоящей пожарно-спасательной части, посидеть в спецавтомобиле, примерить боевую одежду и пообщаться с представителями этой благородной профессии. Поэтому сотрудники МЧС России каждый год принимают самое активное участие в акции и в исполнении желаний.

Мальчик Илья из Владимирской области загадал желание познакомиться с пожарными, ведь он решил посвятить свою жизнь этой профессии. Его желание стать пожарным «снял» с ёлки врио губернатора Александр Авдеев. МЧС поможет в исполнении желания мальчика.

А заместитель Министра МЧС России Анатолий Супруновский решил исполнить мечту мальчика из Вязников и подарить ему обучающий набор. Главное управление МЧС России по Владимирской области также присоединится к исполнению этого желания.

Но и сейчас сотрудники МЧС России готовы исполнять желания мальчиков и девочек стать пожарными. Чтобы принять участие в новогодней акции, достаточно написать в комментариях к постам об акции в социальных сетях (инстаграме, ВКонтакте) о том, что дети тоже хотят поближе познакомиться с профессией пожарного и спасателя.