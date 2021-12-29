Во Владимире откроется выставка выставка к 250-летию Михаила Сперанского

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Михаил Сперанский – один из наиболее замечательных уроженцев Владимирской губернии. К 250-летию знаменитого земляка музей-заповедник представляет раритеты из своих фондов на выставке в вестибюле музейного центра «Палаты».

Вниманию гостей и жителей города будут представлены несколько томов Свода законов, над редакцией которого трудился Сперанский. Оформленная таким образом система российского права просуществовала вплоть до октября 1917 г. Труд Сперанского был оценен орденом св. Андрея Первозванного, ленту которого надел на законотворца сам Император.

Еще один выставочный экспонат, заслуживающий отдельного внимания, – книга «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, перевод с латинского языка сделан Сперанским. Работая с текстом, Сперанский очень тщательно подошел к передаче смысла. Свой труд он начал в 1805 году, а закончил в 1818-м, находясь в Пензе в ссылке. В то тяжелое время книга «О подражании Христу» заменила Сперанскому Библию. Его перевод стал заметной вехой в освоении и распространении в России труда Фомы Кемпийского и неоднократно переиздавался – вплоть до 1913 года.

Выставка бесплатна для владимирцев.