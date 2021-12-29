В Судогде мужчина два раза ударил приятеля ножом в грудь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Напомним, в лесу у села Ликино 6 августа грибники обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками регионального УМВД в кратчайшие сроки нашли подозреваемого.

По версии следствия, между приятелями в процессе распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 32-летнему потерпевшему два удара ножом в грудь, от которых последний скончался. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело товарища в лес, вырыл в овраге яму и прикопал его там.

Обвиняемого заключили под стражу. Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.