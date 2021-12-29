Во Владимирской области 29 декабря коронавирус диагностирован у 242 человек

Во Владимирской области 29 декабря лабораторно подтверждено 242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

62 случая во Владимире, 31 - в Ковровском, 28 - в Муромском, 23 - в Александровском районах. По 14 заболевших в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском, 13 - в Киржачском, 10 - в Камешковском, 9 - в Меленковском, 8 - в Суздальском, по 6 - в Вязниковском, Селивановском, Юрьев-Польском районах, 4 - в Собинском, по 3 - в Гороховце и Радужном, по 1 - в Петушинском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 802 случая заболевания (18 833 сл. в г. Владимире, 9165 сл. в Гусь-Хрустальном, 8956 сл. о. Муром, 7571 сл. в Ковровском, 4370 сл. в Александровском, 3976 сл. в Петушинском, 3378 сл. в Юрьев-Польском, 3441 сл. в Вязниковском, 3495 сл. в Кольчугинском, 3349 сл. в Суздальском, 2571 сл. в Собинском, 2699 сл. в Киржачском, 2044 сл. в Меленковском, 1871 сл. в Гороховецком, 1717 сл. в Камешковском, 1437 сл. в Селивановском, 1085 сл. в Судогодском, 844 сл. в г. Радужном).