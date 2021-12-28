В Коврове ликвидирован пожар в отделении банка на улице Строителей

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.35 на пульт диспетчеров Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал из банка, расположенного в доме №16 по улице Строителей. К месту ЧП тут же выехал 21 сотрудник МЧС на шести пожарных машинах.

К моменту приезда первых расчетов внутри банковского отделения наблюдалось пламя и сильное задымление.

Так как банк находится в здании жилой пятиэтажки, троих жильцов пришлось эвакуировать. Тем временем, два звена газодымозащитников пробрались в горящее помещение и ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. Оказалось, что горела внутренняя отделка.

К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС выясняют причину возгорания.