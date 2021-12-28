Владимирский аграрный колледж на 90-летие получил трактор

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28 декабря в селе Новоалександрово Суздальского района торжественно отметили 90-летие Владимирского аграрного колледжа. К юбилею администрация Владимирской области передала колледжу новый колёсный трактор. Он необходим для реализации образовательных программ «Зоотехния» и «Агрономия», на нём будет изучаться общее устройство и правила эксплуатации тракторов.

На сегодняшний день в колледже очно учится 240 студентов, еще 180 − заочники. За годы существования в учебном заведении подготовлено более 15 тысяч специалистов сельского хозяйства. Среди его выпускников − Герой Социалистического Труда В.М. Ковалёв, Герой России И.И. Голубев, руководители федерального и областного уровня, 75 − возглавляют трудовые коллективы АПК, свыше 500 являются работают в муниципальных органах власти.

Владимирский аграрный колледж в 2009 году вошёл в «Сто лучших ССУЗов России». В 2023-2024 учебном году в нём планируется открытие новых специальностей: «Переработка сельскохозяйственной продукции», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Операционная деятельность в логистике».