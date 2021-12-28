Накануне Нового года в спортивные школы Владимирской области поставят новое оборудование - установки для биатлона, хоккейные клюшки и аппаратно-программные комплексы для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности. Общая стоимость поставки - более 11 миллионов рублей!

21 биатлонная установка приехала в регион, они отправятся в спортивные школы Коврова и Кольчугино. 55 хоккейных клюшек теперь в распоряжении владимирской ДЮСШ хоккея с шайбой и фигурного катания №3. 3 аппаратных комплекса для тестирования поедут в Мелехово, Ковров и Владимир.