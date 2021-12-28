В Камешково открыли модельную библиотеку

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В Камешково открылась модельная библиотека. В ней отремонтировали входную группу, абонемент, читальный зал, игровую комнату, заменили электропроводку, автоматическую пожарную сигнализацию, установлено видеонаблюдение, закуплена новая мебель, в том числе, установлена нестандартная мебель согласно проекту. Приобретены компьютерная и видеотехника. Дорожка к библиотеке выложена тротуарной плиткой, подход к крыльцу оборудован пандусом.

В библиотеке выделены три основных блока: абонемент, читальный зал, игровой зал. Благодаря перепланировке помещений, количество посадочных мест может быть увеличено с 30 до 50. Залы учреждения тщательно продуманы и предназначены для отдыха и творчества, созданы площадки и зоны индивидуального чтения и группового общения, социальной адаптации и реабилитации, с современным мультимедийным и звуковым оборудованием, доступом к современным информационным ресурсам. Пользователи могут работать с разными базами данных, подключиться к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, доступ к документам в зоне абонемента будет полностью открытым.

Книжный фонд пополнился более чем на 700 экземпляров. К услугам пользователей представлены все форматы информации: традиционные, электронные, мультимедийные.