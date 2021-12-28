Жительница Гороховца получила условный срок за то, что ударила судебного пристава

Гороховецкий районный суд вынес приговор жительнице Гороховца. Она признана виновной в "применении насилия, не опасного для жизни или здоровья и угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Как сообщает областная прокуратура, в августе 2020 года женщина присутствовала при осуществлении судебными приставами-исполнителями проверке сохранности арестованного автомобиля «Инфинити», находящегося на ответственном хранении у ее знакомой.

В это время недовольная этим женщина начала угрожать насилием, а также умышленно несколько раз ударила пристава по руке.

С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.