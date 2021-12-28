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Общество28 декабря 2021 12:15

В Юрьев-Польском прокуратура завела дело на кассира, продавшего алкоголь 17-летнему подростку

А руководство магазина привлекли к дисциплинарной ответственности
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В городе Юрьев-Польский местная прокуратура наказала магазин за продажу алкоголя 17-летнему подростку.

Этот случай произошел в магазине «Гастроном», принадлежащем ООО «Торговая фирма «Хлеб», расположенном на площади Советской, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Два должностных лица компании привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура возбудила административное производство в отношении продавца магазина. Теперь ему, скорее всего, грозит штраф за то, что не спросила паспорт у молодого человека и продала алкоголь несовершеннолетнему.