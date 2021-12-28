Во Владимире подорожала "селедка под шубой" и "оливье"

Стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год (в ценах ноября 2021 года к ноябрю 2020 года) значительно выросла. Цена на картофель, морковь, свеклу, репчатый лук, яйца и майонез увеличилась на 20–77%.

Для расчета стоимости салата «Оливье» был использован классический рецепт: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (300 г) и репчатый лук (100 г). Стоимость салатника на четверых с этими ингредиентами на новогоднем столе обойдется в 444 рубля.

За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный рост в 8% был у консервированных овощей, горошка. Овощная группа, яйца и майонез выросли в цене гораздо значительнее. Картофель подорожал на 77%, морковь — на 47%, яйца — на 25%, майонез — на 24%, репчатый лук — на 20%.

С салатом «Селедка под шубой» ситуация аналогичная. Салатник на четверых обойдется в 219 рублей. За год ни один ингредиент не подешевел. Минимально подорожала сама селедка — на 19%. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее. Картофель вырос в цене на 77%, свекла и морковь — на 36% и 47% соответственно, яйца — на 25%, майонез — на 24% репчатый лук — на 20%.