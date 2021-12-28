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Общество28 декабря 2021 10:28

В 2022 году во Владимирской области построят три новые школы

А еще в течение трех лет в регионе должны открыть три новых IT-куба
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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И.о. директора департамента образования Владимирской области Светлана Болтунова на онлайн-брифинге, посвященном итогам 2021 года, рассказала о том, сколько новых школ построят в 2022 году. Всего планируется возвести три новых образовательных учреждения. Они будут построены в Александрове, Покрове и Сновицах.

Кроме того. чиновница рассказала о том, какое будущее ждет IT-кубы в 33 регионе. В течение ближайших трех лет они должны появиться в еще ряде территорий. Так, их откроют в Киржачском, Александровском и Муромском районах.