В 2022 году во Владимирской области построят три новые школы

И.о. директора департамента образования Владимирской области Светлана Болтунова на онлайн-брифинге, посвященном итогам 2021 года, рассказала о том, сколько новых школ построят в 2022 году. Всего планируется возвести три новых образовательных учреждения. Они будут построены в Александрове, Покрове и Сновицах.

Кроме того. чиновница рассказала о том, какое будущее ждет IT-кубы в 33 регионе. В течение ближайших трех лет они должны появиться в еще ряде территорий. Так, их откроют в Киржачском, Александровском и Муромском районах.