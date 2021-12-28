К 2024 году во Владимире может появиться транспортно-пересадочный узел

27 декабря врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочее совещание по вопросу создания транспортно-пересадочного узла во Владимире.

«Очень актуальный проект, есть намерение реализовать его до 2024 года. Планируется создать совершенно новое пространство», − обозначил Александр Авдеев.

Транзитным пассажирам должно стать комфортнее: чтобы прибыв во Владимир, они тут же, не выходя на улицу, могли ознакомиться с расписанием поездов и электричек, рейсовых автобусов, купить билеты на любой из этих видов транспорта в единой кассе, а потом дождаться пересадки в тепле и комфорте. Предусмотрены будут и залы ожидания (в том числе повышенной комфортности и для пассажиров с детьми), вспомогательные помещения, медпункты, санузлы. При этом внимание будет уделено созданию инфраструктуры для маломобильных граждан.

Окончательной концепции ТПУ пока нет, но ясно, что его костяком должно стать именно здание нынешнего железнодорожного вокзала, скорее всего его облик не изменится, лишь обновится.

Александр Авдеев предложил обсудить с архитекторским сообществом вопросы, связанные с организацией нового пространства. Также по его поручению делегация из Владимирской области ознакомится с одним из уже созданных РЖД схожих по масштабам объектов. Следующая, более предметная встреча состоится, ориентировочно, в феврале. Проводиться она будет непосредственно на месте будущего ТПУ – на площади двух вокзалов.