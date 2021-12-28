Во Владимирской области масштабируют опыт выращивания сои

Фото владимирского Россельхозцентра

Сегодня соя является одной из важнейших сельхозкультур. Это не только источник белка, но и основная закупная культура. Успешная работа селекционеров и потепление климата сделали возможным выращивание сои даже во Владимирской области.

Как подсчитали эксперты, выращивание сои становится прибыльным делом, когда её урожайность стартует с отметки в 13 ц/га, а при показателях в 18 ц/га рентабельность и вовсе достигает 45%. У нас в регионе в этом году средняя урожайность составила 22-24 ц/га, что открывает неплохие перспективы.

– По данным АО «Щёлково Агрохим», предоставившего семена для демонстрационных делянок, владимирские показатели биологической урожайности сои в этом году одни из самых хороших по ЦФО. Это значит, что при правильном подходе производство сои во Владимирской области может быть высокорентабельным, – рассказала руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.

У большинства наших сельхозтоваропроизводителей, решивших сеять сою впервые, уже есть необходимый набор техники, дополнительные покупки не требуются. Всё, что нужно – изучить технологию, правильно выбрать семена, подготовить почву и уже в ближайший сезон засеять отведённые площади.

– Пока что мы договорились о передаче семян в СПК «Ополье» и СПК «Небыловский», но, возможно, ещё расширим этот список. Ставку делаем на наиболее перспективные сорта сои отечественной селекции: скороспелый сорт Свапа и ультраскороспелый сорт Мезенка. Вероятно, передадим также среднеспелый сорт Бинго. Это первый сорт сои нашей собственной селекции, – отметила Оксана Фёдорова, глава владимирского представительства компании «Щёлково Агрохим».

По данным департамента сельского хозяйства, в будущем году посевы сои во Владимирской области составят уже 155 га.