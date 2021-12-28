Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 10:10

Во Владимирской области масштабируют опыт выращивания сои

Несколько хозяйств области бесплатно получат семена сои под посев весной 2022 года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото владимирского Россельхозцентра

Фото владимирского Россельхозцентра

Сегодня соя является одной из важнейших сельхозкультур. Это не только источник белка, но и основная закупная культура. Успешная работа селекционеров и потепление климата сделали возможным выращивание сои даже во Владимирской области.

Как подсчитали эксперты, выращивание сои становится прибыльным делом, когда её урожайность стартует с отметки в 13 ц/га, а при показателях в 18 ц/га рентабельность и вовсе достигает 45%. У нас в регионе в этом году средняя урожайность составила 22-24 ц/га, что открывает неплохие перспективы.

– По данным АО «Щёлково Агрохим», предоставившего семена для демонстрационных делянок, владимирские показатели биологической урожайности сои в этом году одни из самых хороших по ЦФО. Это значит, что при правильном подходе производство сои во Владимирской области может быть высокорентабельным, – рассказала руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.

У большинства наших сельхозтоваропроизводителей, решивших сеять сою впервые, уже есть необходимый набор техники, дополнительные покупки не требуются. Всё, что нужно – изучить технологию, правильно выбрать семена, подготовить почву и уже в ближайший сезон засеять отведённые площади.

– Пока что мы договорились о передаче семян в СПК «Ополье» и СПК «Небыловский», но, возможно, ещё расширим этот список. Ставку делаем на наиболее перспективные сорта сои отечественной селекции: скороспелый сорт Свапа и ультраскороспелый сорт Мезенка. Вероятно, передадим также среднеспелый сорт Бинго. Это первый сорт сои нашей собственной селекции, – отметила Оксана Фёдорова, глава владимирского представительства компании «Щёлково Агрохим».

По данным департамента сельского хозяйства, в будущем году посевы сои во Владимирской области составят уже 155 га.