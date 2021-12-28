Новая детская поликлиника в Муроме будет построена в первом полугодии 2023 года

Врио заместителя губернатора Владимирской области Константин Баранов посетил место строительства новой детской поликлиники при детской больнице в округе Муром.

Объём финансирования строительства – 335 млн рублей. Срок окончания строительных работ – первое полугодие 2023 года. Новая поликлиника рассчитана на 700 посещений в день. Там будут вести приём участковые врачи-педиатры, а также разместятся диагностическая служба, отделения неотложной медицинской помощи и медицинской профилактики.

Также Константин Баранов побывал в Муромской городской больнице №2, где с 28 декабря после закрытия ковидного госпиталя возобновляется оказание плановой медпомощи пациентам терапевтического и пульмонологического профилей. Главный врач Николай Шаров попросил куратора отрасли приобрести для медучреждения новый флюорограф. Баранов обещал взять вопрос на контроль.