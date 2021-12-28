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Происшествия28 декабря 2021 8:23

В Вязниковском районе пожилая хозяйка погибла во время пожара в жилом доме

Происшествие случилось в деревне Борзынь вечером 27 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.05 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем доме в деревне Борзынь.

На место ЧП выехали 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах, но так как вызов оказался поздним, к моменту их приезда строение полыхало по всей площади, а кровля вскоре обвалилась.

Как выяснилось, соседи заметили пламя, лишь когда занялась крыша, так что пожарных вызвали не сразу.

Общая выгоревшая площадь составила 48 квадратных метров. К сожалению, в огне погибла женщина 1942 года рождения, хозяйка дома. По версии дознавателей МЧС, причиной трагедии стала неисправность печного оборудования. Оказывается, 79-летняя хозяйка большую часть времени отапливала дом при помощи электроприборов, а неисправную печь почти не трогала. Увы, очередная ее растопка привела к крупному пожару.