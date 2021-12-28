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Общество28 декабря 2021 8:14

С улиц Владимира за сутки вывезли 3500 кубометров снега

Столько снежных осадков удалось убрать с улиц и тротуаров областного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, в ночь на 28 декабря во Владимире на уборке города от снега было задействовано 40 различных единиц спецтехники Центра управления городскими дорогами.

Утром 28 декабря на уборку вышли 55 единиц техники, а также 59 дворников. Помимо собственно очистки, рабочие занимаются обработкой дорог и тротуаров реагентами против льда.

Всего же за минувшие сутки с улиц города было вывезено в общей сложности 3500 кубометров снега. Власти Владимира обещают убираться до тех пор, пока в столице региона не станет чисто. В связи с этим водителей просят убрать автомобили, припаркованные вдоль проезжих частей — они мешают снегоуборочной технике.