С улиц Владимира за сутки вывезли 3500 кубометров снега

Как сообщает администрация города Владимира, в ночь на 28 декабря во Владимире на уборке города от снега было задействовано 40 различных единиц спецтехники Центра управления городскими дорогами.

Утром 28 декабря на уборку вышли 55 единиц техники, а также 59 дворников. Помимо собственно очистки, рабочие занимаются обработкой дорог и тротуаров реагентами против льда.

Всего же за минувшие сутки с улиц города было вывезено в общей сложности 3500 кубометров снега. Власти Владимира обещают убираться до тех пор, пока в столице региона не станет чисто. В связи с этим водителей просят убрать автомобили, припаркованные вдоль проезжих частей — они мешают снегоуборочной технике.