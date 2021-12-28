Ковровчанина оштрафовали за торговлю немаркированными сигаретами

Ковровский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.171.1 УК РФ – приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере.

В конце прошлого года мужчина, являющийся индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица с 22 июля 1997 года и торговавший табачной продукцией, решил организовать оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в Коврове. Он понимал, что такие сигареты будут стоить дешевле, а значит, их будут охотнее покупать, и договорился с неустановленным лицом о приобретении нелегальной (контрафактной) продукции, для последующей реализации. Он приобрел и пометил на длительное хранение часть – в нежилое помещение склада, а часть – на принадлежащие ему торговые точки для последующего сбыта, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, в общем количестве 13 828 пачек.

9 декабря 2020 года к нему пришли сотрудники МО МВД России «Ковровский», которыми указанная продукция была изъята и выведена из незаконного оборота. Общая стоимость указанной немаркированной табачной продукции составила 680 548 рублей. В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись с предъявленным ему обвинением. Приговором суда Ч. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.171.1 УК РФ, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 170 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.