Меленковская прокуратура вернула в бюджет РФ три миллиона рублей

Прокуратура Меленковского района проводя проверку в Хольковском психоневрологическом интернате, выяснила, что после смерти проживавших здесь одиноких граждан на депозитном счете учреждения остались денежные средства.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в права наследства на них никто не вступил, в связи с чем имущество признали выморочным, а значит оно должно быть обращено в собственность государства.

Прокуратура обратилась в суд. В общей сложности туда направили 12 исков о признании денежных средств умерших граждан (в сумме более 3 млн рублей) выморочным имуществом. Суд удовлетворил иск прокуратуры и перевел деньги в бюджет РФ. Решения в законную силу не вступили.