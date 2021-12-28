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Происшествия28 декабря 2021 6:30

Во Владимире задержан похититель ювелирных украшений

Мужчина обманом забирал ювелирные изделия из магазинов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники отдела полиции Ленинского района города Владимира задержали 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении грабежа и мошенничества.

Ранее в полицию поступили два заявления от представителей местных ювелирных салонов, которые рассказали о том, что некий мужчина являлся в торговые точки, брал под предлогом примерки украшения и исчезал с ними. По версии следствия, в одном случае он похитил украшений на 18 тысяч рублей, во втором — на 140 тысяч рублей.

Сам мужчина вину признал и пообещал возместить ущерб. В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по статьям «Мошенничество» и «Грабеж» продолжается.