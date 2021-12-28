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Общество28 декабря 2021 5:58

Во Владимирской области за прошлую неделю ОРВИ заболели больше 15 тысяч человек

Пороговый уровень заболеваемости выше на 70,9 процента
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 15 907 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 7 683 ребенка. Интенсивный показатель составил 117,90 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 70,9 процента. Превышение эпидпорога зарегистрировано у школьников от 7 до 14 лет на 80,2 процента, от 15 лет и старше на 150,6 процента.

За прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 6 075 обращений в больницу, среди них 2 775 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 170,20 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 67,4 процента. Превышение эпидпорога зарегистрировано в одной возрастной категории от 3-6 лет на 9,6 процента, от 7-14 лет на 51,2 процента, от 15 лет и старше на 122,2 процента.

Проведено 412 исследований. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии РС-вирусы. Также выявлено 20 случаев гриппа А(Н3N2).