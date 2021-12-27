В Суздальском районе ГИБДД провела сплошные проверки водителей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по статистике ГИБДД в текущем году на территории Суздальского района увеличилось число аварий с участием пьяных водителей.

В связи с этим 25 декабря на территории района состоялись сплошные проверки, в ходе которых инспекторы специализированной роты ДПС областного Управления ГИБДД останавливали все автомобили без исключения.

Всего было проверено 88 машин, причем в одном случае водитель действительно оказался нетрезвым. Еще двое автолюбителей ехали без прав, у одного отсутствовали документы, еще двое ехали без полисов ОСАГО. По всем фактам были составлены административные протоколы.

Подобные мероприятия будут проводиться и в других уголках региона.