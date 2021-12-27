Из Владимире за минувшие выходные вывезено 9000 кубометров снега

Как сообщает администрация города Владимира, в субботу и воскресенье на уборку городских улиц выезжали 28 единиц различной спецтехники, в том числе трактора, самосвалы, грейдеры и комбинированные машины.

В ночь на понедельник областной центр чистило уже 43 спецмашины, а 27 декабря на расчистку тротуаров, мостовых, а также скверов, парков и аллей были брошены 56 дворников с лопатами и 52 единицы техники.

Всего за прошедшие выходные из города было вывезено 9000 кубометров снега. В мэрии заверили, что очистка продолжится до тех пор, пока снежные завалы не будут ликвидированы.

Жалобы и предложения по уборке снега с улиц можно оставлять в муниципальном Центре управления городскими дорогами по телефону 47-90-94 с 6.30 до 16.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, либо на мобильный телефон 8 960 721 49 49 круглосуточно с перерывами с 12.00 до 13.00 и с 0.00 до 01.00.