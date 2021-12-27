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Общество27 декабря 2021 11:41

В Петушинском районе фирму «Рождество» оштрафовали за загрязнение реки

По вине организации в реку Большая Липня попали навозные стоки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщила руководитель Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Марина Платова, ведомством были установлены виновные в загрязнении реки Большая Липня Петушинского района. Инцидент случился минувшей осенью и привел к гибели рыбы.

По сведениям регионального Управления Рыбоохраны, в ходе проверки был установлен факт превышения в реке вредных веществ, а ООО «Рождество», имеющее ферму на берегу Большой Липни, представило документы, согласно которым сброс навозных стоков произошел с их объекта из-за аварии.

- В результате компанию и ее ответственного сотрудника оштрафовали на общую сумму в 110 тысяч рублей, - сообщила Марина Платова.

Также ООО «Рождество» предстоит возместить нанесенный водным биоресурсам ущерб.