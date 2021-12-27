Во Владимирской области вынесли приговор 7 преступникам, занимавшимся сбытом наркотиков

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 7 членам транснациональной межрегиональной организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого из них они признаны виновными в сбыте наркотических средств в крупном размере и покушении на него, сообщает областная прокуратура.

Судом установлено, что в марте 2020 года неустановленное лицо привлекло в состав преступной группы, занимающейся распространением наркотиков на территории РФ троих граждан Киргизии в качестве межрегиональных курьеров, в чьи обязанности входило оборудование крупнооптовых и розничных тайников на территории различных субъектов РФ, а также в качестве закладчиков нескольких россиян.

В ходе расследования из незаконного оборота изъято более 200 грамм синтетического наркотика, а также приборы для его расфасовки и упаковочный материал.

Большинство участников организованной группы признали свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 7,5 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.

Всего в группировке состояло 13 человек. В отношении еще 5 лиц дела находятся на рассмотрении в суде. Уголовное дело в отношении 13-го фигуранта выделено в отдельное производство, расследование по нему не завершено.