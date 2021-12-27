В Вязниковском районе в тройном ДТП на М-7 пострадал водитель автомобиля

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 9.55 на федеральной автодороге М-7 «Волга» водитель автомашины «Рено» 1985 года рождения столкнулся с ехавшим впереди грузовиком «Скания», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

После удара «Рено» столкнулась с ехавшим в правой полосе «Луидором» под управлением водителя 1974 года рождения.

В результате аварии травмы получил водитель «Рено». Госпитализация пострадавшему не потребовалась — врачи «скорой помощи» оказали ему медицинскую помощь на месте.

В настоящее время ГИБДД проводит по данному факту проверку, обстоятельства ДТП уточняются.