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Происшествия27 декабря 2021 10:19

В Гусь-Хрустальном районе отечественный внедорожник врезался в дерево

В результате аварии один человек получил травмы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 26 декабря около 11 часов утра в деревне Парахино у дома №38.

По предварительной информации, 62-летний водитель микроавтобуса «УАЗ» выехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате травмы получил 57-летний пассажир внедорожника. К счастью, повреждения оказались не сильными, прибывшие на место ДТП врачи оказали пострадавшему помощь на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.