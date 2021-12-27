В Гусь-Хрустальном наркозакладчика задержали при попытке продажи героина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем июле оперативникам поступила информация, что 22-летний иностранец может быть причастен к незаконной торговле наркотиками.

Увидев полицейских, парень попытался сбежать, но был задержан. При нем обнаружили мобильный телефон, в котором находились сведения о местонахождении тайников-закладок, в которых полицейские нашли в общей сложности 22 свертка с веществом, в котором эксперты распознали героин общей массой 40 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». В настоящее время расследование завершено, вскоре уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.