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Происшествия27 декабря 2021 9:53

В Гусь-Хрустальном наркозакладчика задержали при попытке продажи героина

Молодой человек пытался сбежать, но у него ничего не вышло
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем июле оперативникам поступила информация, что 22-летний иностранец может быть причастен к незаконной торговле наркотиками.

Увидев полицейских, парень попытался сбежать, но был задержан. При нем обнаружили мобильный телефон, в котором находились сведения о местонахождении тайников-закладок, в которых полицейские нашли в общей сложности 22 свертка с веществом, в котором эксперты распознали героин общей массой 40 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». В настоящее время расследование завершено, вскоре уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.