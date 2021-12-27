Владимирцы могут увидеть офорты Ивана Шишкина

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в музейном центре «Палаты» открылась выставка графических произведений великого русского художника Ивана Шишкина. Это совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и частного коллекционера Константина Журомского

Иван Шишкин больше известен как живописец, но увлекался фотографией, бесконечно варьировал и совершенствовал технику гравирования, прекрасно владел техникой рисования пером. Этот опыт позволил ему с легкостью работать офортной иглой.

В 1873 году выходит его первый авторский офортный альбом «Гравюры на меди крепкою водкою И. Шишкина». Всего им было создано более 110 офортов на меди, печатавшихся и отдельно, и в составе альбомов, включая обложки и их варианты. Как выглядели такие папки-альбомы для офортов, можно увидеть на выставке.

Также в экспозиции - более тридцати офортов из последнего альбома Шишкина – «60 офортов И. И. Шишкина. 1870–1892». Альбом был выпущен в 1894 году в Петербурге издателем А. Ф. Марксом, который в 1892 году приобрел в полную собственность все офортные доски художника.

Экспонируются увеличенные голографические изображения произведений художника, где воссозданы ощущение глубины пространства и многоракурсность. Они были изготовлены на заказ по инициативе коллекционера Журомского.