фото с сайта ВСМЗ

В «Палатах» состоялась премьера спектакля «Как я провел эту зиму». Это первый совместный проект музея и театрального товарищества «Завод».

Монолог – концерт о встрече с самим собой, и о незабываемом путешествии, случившемся однажды в канун Нового года. В главной роли известный актер театра и кино Александр Аладышев. Также в постановке участвует мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря.

Новогодняя история о каждом из нас рекомендована к семейному просмотру. Ведь в каждом из нас живёт ребёнок. Настоящий, искренний, любопытный малыш, который, несмотря на возраст в паспорте, всегда будет оставаться именно таким: верить в чудо, неожиданно открывать для себя мир, смеяться от души, отчаиваться до слёз, ждать Нового года.

Показы спектакля состоятся в музейном центре «Палаты»: 27, 28 декабря – 18.00, 30 декабря – 16.00, 18.00, 2, 3, 4 января – 18.00.