Житель Коврова похитил телефон, который женщина потеряла на пляже

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Фигурантом по делу проходит 47-летний местный житель.

По версии следствия, в конце июля текущего года ковровчанин в компании приятелей отдыхал на местном пляже, когда к ним обратилась женщина, попросившая помощи в розысках своего сотового телефона стоимостью около 6000 рублей.

Мужчина и его друзья откликнулись, но в результате аппарат так и не нашли. И тогда 47-летний ковровчанин решил прийти на пляж на следующий день и попробовать снова найти гаджет. В итоге это ему удалось, но мужчина не стал отдавать его хозяйке, а оставил себе, подобрал графический ключ-пароль, сбросил настройки до заводских и вставил в него свою сим-карту, начав пользоваться телефоном самостоятельно.

Однако женщина написала заявление в полицию, и в результате оперативники вышли на данного гражданина. Свою вину он отрицать не стал.

В настоящее время телефон возвращен владелице.