Во Владимирской области 27 декабря коронавирус подтвержден у 255 человек

Во Владимирской области 27 декабря лабораторно подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

66 случаев во Владимире, 30 - в Ковровском, 27 - в Муромском, 26 - в Гусь-Хрустальном, 25 - в Александровском районах. 12 заболевших в Вязниковском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Кольчугинском, по 8 - в Петушинском и Меленковском районах, по 7 - в Суздальском и Камешковском районах, 6 - в Киржачском, 5 - в Селивановском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Собинском, по 1 - в Судогодском и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 310 случаев заболевания (18 707 сл. в г. Владимире, 9128 сл. в Гусь-Хрустальном, 8897 сл. о. Муром, 7506 сл. в Ковровском, 4329 сл. в Александровском, 3972 сл. в Петушинском, 3365 сл. в Юрьев-Польском, 3426 сл. в Вязниковском, 3465 сл. в Кольчугинском, 3336 сл. в Суздальском, 2565 сл. в Собинском, 2676 сл. в Киржачском, 2029 сл. в Меленковском, 1863 сл. в Гороховецком, 1699 сл. в Камешковском, 1424 сл. в Селивановском, 1084 сл. в Судогодском, 839 сл. в г. Радужном).