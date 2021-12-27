В Суздальском районе рыбаков проверили на водоеме села Большое Борисовское

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сотрудники МЧС Суздальского района вышли на водоем близ села Большое Борисовское, где рыболовы уже активно начали ловлю со льда.

Так как выходить на ледяную корочку здесь официально не запрещается, никаких протоколов составлять не стали, однако рыбакам раздали памятки по безопасному поведению на льду и напомнили правила нахождения на зимнем водоеме.

В частности, любителей рыбалки предупредили, что прочность льда категорически запрещается проверять ударом ноги, а в случае появления на льду воды следует немедленно след в след вернуться на берег, не отрывая от ледяной поверхности ступни.

В региональном главке МЧС отметили, что и дальше будут продолжать зимние рейды по водоемам. В местах, где выход на лед запрещен, будут составляться протоколы об административных правонарушениях.