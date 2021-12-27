Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 6:45

Владимирцы выбрали лучших учителей в социальных сетях

В этом году в голосовании приняло участие более 1000 человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Конкурс «Лучший учитель города Владимира» проводился на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» уже в третий раз. По его условиям горожане сами предлагали кандидатуры лучших педагогов. В этом году в голосовании приняло участие более 1000 человек, число названных учителей превысило 250.

Чаще всего упоминались учителя школы № 49 - 28 педагогов. В числе достойных стать «Лучшим учителем города» владимирцы также назвали 27 преподавателей школы № 37, 24 - школы № 2, 22 - школы № 36 и 13 педагогов - из школы №46.

После подсчета голосов бесспорным победителем конкурса стала учитель начальных классов школы №45 Виктория Чугунова. В школу, которую сама окончила, она пришла работать 4 года назад. В этом году у нее - первый выпуск учеников.

Призеры конкурса по итогам голосования: Наталья Веселова, учитель начальных классов СОШ №36, Ирина Исаева, учитель математики СОШ №36, Зоя Тихонова, учитель истории СОШ № 10, Светлана Денисова, учитель начальных классов СОШ №49.