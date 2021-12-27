На пожаре во Владимире погибло два человека

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

26 декабря в 17.53 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в 2-ух квартирном жилом доме по адресу: Владимир, ул. Песочная, д. 1. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на 2-ом этаже. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом, и ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров.

В результате пожара пострадала часть кровли, внутренняя отделка, имущество одной из квартир. На пожаре погибло 2 человека - мужчина и женщина. Эвакуировано 4 человека их них 2 детей.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 7 единиц техники и 22 человека.