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Общество26 декабря 2021 16:17

В кафе и магазинах Юрьев-Польского нарушили пожарную безопасность

Возбуждены дела об административных правоотношениях
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Многочисленные нарушения пожарной безопасности прокурорская проверка выявила в кафе «Династия», «Золотой телёнок» и «Кафе на Набережной», а также в нескольких магазинах.

Там загромоздили пути эвакуауии, блокировали двери выхода, огнетушители в них отсутствовали либо находились в неисправном состоянии, под лестничными маршами хранились горючие материалы, а система пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией людей при возгорании находились в неисправном состоянии».

В адрес руководителей точек внесено пять представлений. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле надзорного органа.