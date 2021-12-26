В кафе и магазинах Юрьев-Польского нарушили пожарную безопасность

Многочисленные нарушения пожарной безопасности прокурорская проверка выявила в кафе «Династия», «Золотой телёнок» и «Кафе на Набережной», а также в нескольких магазинах.

Там загромоздили пути эвакуауии, блокировали двери выхода, огнетушители в них отсутствовали либо находились в неисправном состоянии, под лестничными маршами хранились горючие материалы, а система пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией людей при возгорании находились в неисправном состоянии».

В адрес руководителей точек внесено пять представлений. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле надзорного органа.