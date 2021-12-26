В Суздальском районе сгорел завод

26 декабря в селе Сновицы Суздальского района Владимирской области сгорело здание завода "ДПК-Технологии", занимающегося производством древесно-полимерных композитов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре поступило в 4 часа 51 минуты, но спасателей вызвали слишком поздно, когда открытое пламя в производственном секторе увидели жильцы близлежащих улиц. На момент пожара в здании никого не было.

К моменту приезда первых расчетов здание завода было полностью охвачено огнем, наблюдалось частичное обрушение кровли. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров. В результате пожара уничтожено производственное помещение здания с оборудованием. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 23 человека личного состава. От добровольной пожарной команды «Новоалександрово» - 1 единица техники и 1 человек личного состава.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего. Рассматривается несколько версий.