Жителю Суздальского района грозят обязательные работы за уклонение от административного надзора

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений).

За жителем Суздальского района, освободившимся из колонии, был установлен административный надзор сроком на три года, а также ряд ограничений. Несмотря на это, мужчина проигнорировал данные ограничения, за что районный суд ужесточил поднадзорному ряд запретов. Но и в этот раз местный житель не соблюдал решение суда: он не появлялся по месту жительства и игнорировал обязательные явки в полицию, тем самым уклоняясь от административного надзора.Но полицейские выяснили, где он находится, и задержали его Теперь ему грозят обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.