Во Владимире плата за садик может подорожать на шесть рублей в день

С нового года родительская плата за детские сады может вырасти по всей области. Постановление областной администрации устанавливает новую предельную величину родительской платы за присмотр и уход за детьми. Подорожание касается всех муниципалитетов, но будет не критичным - на несколько рублей за день. Так во Владимире двенадцатичасовой день в детском саду может подорожать на шесть рублей - со 161 рубля до 167. В группах кратковременного пребывания подорожание составит максимщ три рубля в областной столице, а в круглосуточных садах - максимум восемь рублей. В Коврове садики могут поднять цены на столько же, как и во Владимире. В остальных муниципалитетах цены ниже, подорожание составит около семи рублей. В среднем сады подорожает на два рубля ив день.

При этом окончательные расценки установят на местах, при этом власти вправе не повышать расценки или не поднимать их до максимального уровня. Так во Владимире в пошлом году цену за садик подняли, но сделали ее на рубль ниже максимально возможной.