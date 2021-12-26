Ковровские заводчане, не сделавшие прививку от коронавируса, не смогли восстановиться на работе

Двух работников ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» руководство отстранило от работы, в причинах отстранения указан отказ от вакцинации против COVID-19. Но по мнению истцов, главный государственный санитарный врач по Владимирской области превысил свои полномочия, расширив своим постановлением перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а а указ губернатора Владимирской области от не содержит оснований для отстранения их от работы.

Суд с такими доводами не согласился и 24 декабря отказал ковровчанам в удовлетворении требований. Их не только не восстановили на работе, но и не выплатили заработную плату за вынужденный прогул, а также компенсацию морального вреда