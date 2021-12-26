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Общество26 декабря 2021 9:43

Во Владимирской области свободно более 30% коек для больных коронавирусом

Занято более тысячи мест в госпиталях
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 26 декабря в медорганизациях региона действуют 1644 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64,8 процента из них занято (1065), свободны 579 койки. Сейчас в области пациенты выздоравливают быстрее, чем заболевают. Так всего 63853 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 682 человек, а заболело 258.

За период наблюдения в области отмечено 2907 летальных случая. Облздрав напоминает, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.