Горожанин, пытавшийся убить бывшую девушку во Владимире, пытался обжаловать приговор

Приговором Ленинского районного суда молодой человек признан виновным в покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как установило следствие и суд, в сентябре прошлого года он приехал во Владимир к своей бывшей девушке. Дождавшись её в подъезде, предложил начать все сначала, но получив отказ, достал нож и нанес девушке не менее 30 ножевых ранений, в том числе в грудь, шею и голову. Шум в подъезде услышала соседка, которая начала открывать дверь, чем спугнула нападавшего. Девушку быстро доставили в больницу, где врачи сумели спасти ей жизнь.

Подсудимый свою вину признал частично, не отрицая факт нанесения ножевых ранений потерпевшей, раскаялся в содеянном и заявил, что умысла на ее убийство не имел. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда приговор оставлен без изменения.