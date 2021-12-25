В 2021 году более 1100 пациентов прошли высокоточное лучевое лечение в радиотерапевтической службе владимирского онкодиспансера

В декабре 2020 года в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» служба лучевой терапии Владимирского областного клинического онкологического диспансера получила один из лучших и безопасных технических комплексов для проведения дистанционной лучевой терапии «VarianTrueBeam».

По словам заведующего радиотерапевтическим отделением №2 Андрея Шейко, в 2021 году радиотерапевтическая служба онкодиспансера провела высокоточное лучевое лечение более 1100 пациентам. На новом оборудовании пролечено почти 300 больных. В течение года в короткие сроки освоены и внедрены в практику все новые методики современной лучевой терапии.

Применение новых технологий радиотерапии позволило снизить токсичность проводимого лучевого или химиолучевого лечения и практически полностью отказаться от вынужденных перерывов в лечении. В 2021 году радиохирургические курсы лечения выполнены двум неоперабельным пациентам с ранним раком лёгкого, двум пациентам с ранним раком предстательной железы, одному пациенту с метастазом в печень, пяти пациентам с метастазами в головной мозг.