25 декабря в Петушинском районе открылся Центр Спортивной борьбы. Объект включает в себя спортивный зал для размещения трех борцовских ковров, оснащенный трибунами на 200 мест; тренажерный зал; гостиничный комплекс на 36 мест; кафе.

Единовременная пропускная способность спортивной зоны – 56 человек в час. Центр предназначен для организации тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований по спортивной борьбе, тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. В совокупности с уже существующей инфраструктурой на базе Центра спортивной борьбы можно проводить тренировочные сборы сборных команд Владимирской области, регионов ЦФО по всем видам единоборств: греко-римская, вольная, женская борьба, борьба на поясах, самбо, дзюдо, грэпплинг, восточное боевое единоборство, тхэквондо и другие.