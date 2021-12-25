В Ковровском районе на трассе М-7 столкнулись 20 машин

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Массовое ДТП произошло в Ковровском районе Владимирской области. 25 декабря около 11.00 на 240 километре автодороги М-7 «Волга» столкнулись сразу 20 машин.

Как сообщают в областной полиции, причиной столкновения такого большого числа автомобилей могли стать неблагоприятные погодные условия. Сильный снегопад превратил дороги в снежную кашу. Даже федеральная трасса оказалась под снегом.

По состоянию на 13.30 установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, но не очень серьезно. Им оказали медицинскую помощь на месте. Марки автомашин, личности водителей и пассажиров устанавливаются.

На месте ДТП работают инспекторы ковровского отделения ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая. В настоящее время затруднено движение в сторону города Нижний Новгород, движение осуществляется по одной полосе.