В Коврове охранник случайно приковал себя наручниками и освободился только благодаря МЧС

24 декабря в Коврове представители службы спасения освобождали охранника, который ради интереса случайно приковал себя наручниками, сообщает группа "#заметки_спасателя" в ВКонтакте.

"В 21.22 поступает распоряжение от оперативного дежурного, что необходимо оказать помощь мужчине, который не может снять с себя наручники. По прибытию: мужчина пояснил, что работает охранником. Взял наручники с работы, скоро экзамены и нужно уметь ими пользоваться. Но самое интересное, что ключа от наручников нет. Мужчина сделал самодельные отмычки и начал пробовать растегнуть "браслеты". Набравшись смелости, он застегнул их на себе. Дальше попытки освободить правую руку не давали результатов. Пришлось вызывать многих знакомых на помощь. Приходил даже сотрудник из органов, но ничего не получалось. Именно поэтому пришлось вызывать спасателей. Спустя 30 минут с момента прибытия мужчина был освобожден. Со своим украшением он ходил с 18.00. Время возвращения в отряд 22.09", написано в сообщении.