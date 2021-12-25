Во Владимире определили 30 победителей акции "Иммунитет 60+"

24 декабря генератор случайных чисел определил 30 победителей акции "Иммунитет 60+", которую проводила администрация Владимирской области и Благотворительный фонд "Близкие люди".

Среди 3877 зарегистрировавшихся на сайте «иммунитет33.рф» участников проекта была разыграна бытовая техника – 10 телевизоров, 10 беспроводных пылесосов и 10 микроволновых печей. Самым молодым победителем оказался 62-летний житель областного центра, а самому старшему − 84 года. Примечательно, что большинство победителей прошли не только вакцинацию от коронавируса, но и ревакцинацию.

Напомним, участниками акции могли стать граждане в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные во Владимирской области и сделавшие прививку первым или вторым компонентом вакцины против Covid-19 (в том числе прошедшие ревакцинацию) в период с 30 октября по 22 декабря 2021 года. Заполнять формы на сайте пожилым людям в случае необходимости помогали волонтёры в пунктах вакцинации и соцработники – в учреждениях социальной защиты населения.